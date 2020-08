Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Pedelecfahrerin schwer verletzt - Zeugen für Verkehrsunfall gesucht.

Lippe (ots)

Am 9. August 2020 (Sonntag) gegen 16.30 Uhr stürzte eine 77-jährige Radfahrerin auf der Schötmarschen Straße in Höhe eines Autohauses und wurde schwer verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können. Diese werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 98180 zu melden.

