Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Mann ausgeraubt.

Lippe (ots)

Am Freitagmorgen um kurz vor 9 Uhr entriss ein Unbekannter in der Pivitsheider Straße einem 44-Jährigen eine Tasche und floh auf dem Fahrrad. Der 44-Jährige hatte seinen Wagen auf dem Parkplatz einer Bank geparkt und beugte sich gerade in das Fahrzeug, als der Räuber ihm die Brieftasche, in der sich Bargeld befand, abnahm. Der Täter floh auf dem Rad über den Parkplatz in Richtung Mergelweg. Nach Zeugenaussagen trug er kurze Hosen, ein weißes T-Shirt und hatte einen Fahrradhelm auf. Das Kriminalkommissariat 2 nimmt Hinweise auf den Radfahrer telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

