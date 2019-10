Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Ohne Führerschein gefahren

Vreden (ots)

Ohne erforderliche Fahrerlaubnis hat am Mittwoch ein Vredener ein sogenanntes Leichtauto in Vreden geführt. Polizeibeamten fiel das Fahrzeug gegen 12.30 Uhr auf der Bahnhofstraße auf. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. Seit dem 1. November 2014 können 16-Jährige in Deutschland Leicht-Kraftfahrzeuge fahren! Zum Führen dieser Fahrzeuge ist eine AM-Lizenz erforderlich.

