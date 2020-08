Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Kollision mit dem Gegenverkehr.

Lippe (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor ein 33-Jähriger aus Giesen am Sonntag die Kontrolle über seinen Wagen und geriet in den Gegenverkehr. Der Mann war gegen 13:15 Uhr auf dem Braunenkamp (B1) in Richtung Barntrup unterwegs, als er mit seinem Mini auf den unbefestigten Seitenstreifen geriet und gegenlenkte. Der Wagen kam ins Schleudern und geriet auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Eine 19-jährige Paderbornerin bremste ihren VW Bulli, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Die Wagen kollidierten. Der 33-Jährige sowie seine 23-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt, die 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Alle drei wurden zur Behandlung in Kliniken gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden beträgt rund 20 000 Euro. Für die Unfallaufnahme und die Abschlepparbeiten war die B1 komplett gesperrt.

