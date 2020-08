Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen - Gestürzter Fahrradfahrer

Lippe (ots)

(sb) Am 16.08.20 gegen 03:45 Uhr befuhr ein 21-Jähriger Mann aus Schlangen mit seinem Fahrrad die Alleestraße in Fahrtrichtung Haustenbecker Straße. In Höhe Hausnummer 3 kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrradfahrers fest. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

