Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Lippe (ots)

(sb) Am Freitag, den 14.08.20, gegen 18:31 Uhr beachtete eine 52-jährige Frau aus Lage an der Kreuzung Pfuhlstraße/Burgstraße nicht den von rechts einfahrenden Pkw einer 21-jährigen Frau aus Horn-Bad Meinberg. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei sich die 21-Jährige leicht verletzte. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden von 10.000EUR.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell