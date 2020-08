Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruchsversuch in ein Geschäft

Lippe (ots)

(sb) Am frühen Morgen des 16.08.20 bemerkte ein Zeuge, dass ein Täter die Fensterscheibe eines Geschäftes an der Sprottauer Straße einschlug und versuchte in das Geschäft zu gelangen. Dieses gelang jedoch nicht und der Täter flüchtete vom Tatort. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 21-jähriger Mann aus Iserlohn festgestellt werden. Er hatte Schnittverletzung an der Hand. Der 21-Jährige wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Er muss sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten.

