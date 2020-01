Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brandmeldung: Fett in Pfanne entzündet sich

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. Stadtbereich Einbeck, Hullerser Landstraße, Montag, 27. Januar 2020, 10.00 Uhr. Gestern kam es zu einer Brandmelder-Auslösung in einer Firma in der Hullerser Landstraße. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass sich Fett in einer Pfanne entzündet und gebrannt hatte. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Zu einem Gebäudeschaden selber ist es nicht gekommen.

