Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Gegenstände von Balkon geworfen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 24.06.20, gegen 9.45 Uhr, musste die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei in die Hans-Adolf-Bühler-Straße ausrücken. Mehrere Anwohner meldeten, dass ein Mann Gegenstände, wie Flaschen und Möbel von seinem Balkon auf die Straße und einen Spielplatz werfen würde. Da sich der Mann beim Eintreffen der Rettungskräfte auf dem Balkongeländer befand, wurde durch die Feuerwehr ein Sprungtuch ausgelegt. Nach kurzer Zeit gelang es Polizeibeamten jedoch die Wohnung zu betreten und ihn dem Rettungsdienst zu übergeben. Er wurde in eine Spezialklinik eingewiesen.

