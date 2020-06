Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei lädt zur Vernehmung ein und vollstreckt direkt den nächsten Haftbefehl

Kaiserslautern (ots)

Am 9. Juni 2020, gegen 13.00 Uhr, erschien ein 52-jähriger Mann auf Vorladung bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern um eine Beschuldigtenvernehmung aufgrund des Erschleichens von Leistungen durchzuführen. Vor der Vernehmung stellte der Ermittlungsbeamte fest, dass der Beschuldigte durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt per Haftbefehl gesucht wird. Der bereits Verurteilte hatte die Raten seiner Geldstrafe nicht mehr bezahlt. Insgesamt war noch ein Betrag von ca. 2300 Euro zu entrichten. Er konnte mit Hilfe seines Arbeitgebers einen Betrag von 1750 Euro aufbringen. Die noch ausstehenden Verfahrenskosten konnte er nicht bezahlen. Der Mann wurde auf freien Fuß belassen mit dem Hinweis sich mit der Staatsanwaltschaft in Darmstadt in Verbindung zu setzen um die Begleichung der Verfahrenskosten zu vereinbaren. Ähnlich erging es einer, am gestrigen Abend um ca. 18.00 Uhr, am Hauptbahnhof Kaiserslautern angetroffenen 19-jährigen Frau, die nicht zu ihrer Hauptverhandlung in Kaiserslautern wegen Diebstahls erschienen war. Sie wurde vor Ort verhaftet und in die JVA Zweibrücken eingeliefert.

