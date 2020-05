Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Skater mit Schreckschusswaffe unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Am 28. Mai 2020 gegen 21.40 Uhr kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Bad Kreuznacher Hauptbahnhof einen 23-jährigen Mann. Nachdem dieser aus dem Zug ausstieg, fuhr er auf seinem Skateboard (Longboard) auf dem Bahnsteig in Richtung Ausgang. Die Beamten stoppten, befragten den Mann und machten ihn auf die Gefahren seines Verhaltens aufmerksam. Dabei verhielt sich der Polizeipflichtige nervös und versuchte sich möglichst schnell der Kontrolle zu entziehen. Auf Nachfrage gab er an, ein Messer mitzuführen, welches nicht verboten sei. Bei der Durchsuchung seines Rucksackes fand der Polizeibeamte eine griffbereite Schreckschusspistole, in der ein Magazin mit elf Patronen eingeführt war. Da der Mann für die Schreckschusspistole keinen Waffenschein vorweisen konnte, wurde diese beschlagnahmt. Für den illegalen Besitz und das Führen der Schreckschusspistole erwartet den 23-jährigen nun ein Verfahren aufgrund des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Sachbereich Öffentlichkeitsarbeit

Patrick Lankeit

Telefon: 0631/34073 1006

E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell