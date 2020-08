Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Istrup - Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

(sb) In der Zeit vom 05.08.20 bis zum 15.08.20 drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Haus an der Lemgoer Straße ein. Die Räumlichkeiten wurden betreten und sämtliche Behältnisse durchsucht. Entwendet wurden einige Schlüssel. Die Polizei Lippe erbittet Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen unter 05231 / 609-0.

