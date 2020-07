Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahrzeugreifen beschädigt

Bad Dürkheim (ots)

Am 06.07.2020 wurden im Oberen Finkenpfad in Bad Dürkheim die Reifen eines PKW beschädigt. Der 33-jährige Halter hatte seinen VW Passat ordnungsgemäß auf der Straße abgestellt. Bislang unbekannte Täter steckten Schrauben, Nägel und Metallfedern in die Reifen. Hierdurch waren alle drei Reifen derart beschädigt worden, dass sie nicht mehr nutzbar waren. Es entstand ein Sachschaden von 150 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell