Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Roller geklaut.

Lippe (ots)

Am Sonntag musste ein Detmolder feststellen, dass sein Motorroller vom Grundstück in der Hermann-Gmeiner-Straße gestohlen wurde. Der Roller der Marke Honda war unter dem Carport abgestellt worden. Das Kraftrad hat einen Wert von rund 900 Euro und hat am Heck Boxen als Stauraum verbaut. Hinweise zum Diebstahl übermitteln Sie bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

