Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Türen und Instrument beschädigt

Zwischen Freitag und Montag drangen in Blaubeuren Unbekannte in ein Gebäude ein.

Ulm (ots)

Die Täter brachen an einem Gebäude in der Alberstraße im Untergeschoss eine Tür auf und gelangten so in das Innere. Dort brachen sie eine weitere Tür auf, durchsuchten Schränke und beschädigten ein Musikinstrument. Die Polizei aus Blaubeuren (Tel. 07344/96350) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beträgt knapp 1.500 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute.

Die Polizei rät, sich vor Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++1111066

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell