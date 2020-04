Polizei Essen

POL-E: Essen: Mutmaßlicher Alkoholunfall fordert schwerverletzten Passanten - Zeugensuche

Essen (ots)

45309 E-Schonnebeck: Ein mutmaßlicher Alkoholunfall forderte Dienstagabend (7. April) im Essener Stadtteil Schonnebeck einen schwerverletzen Passanten. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Gegen 21 Uhr war der Fahrer eines Renault auf der Saatbruchstraße in Richtung Huestraße unterwegs. In Höhe des Karl-Meyer-Platzes überquerte ein 64 Jahre alter Mann die Huestraße. Der Clio des 54-Jährigen und der Fußgänger prallten auf der Straße zusammen. Die beiden Essener haben nach jetzigem Stand zuvor Alkohol getrunken. Die Ermittler des Verkehrskommissariats ermitteln nun die genauen Ursachen, die zu dem schweren Unfall führten. Ob hier tatsächlich Alkohol eine Rolle spielte, wird sich klären. Den verletzten Passanten fuhr der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Dort wird er nach wie vor ärztlich versorgt. Den Führerschein des Pkw-Führers behielten die Polizisten ein. Er darf bis auf weiteres kein Kraftfahrzeug mehr fahren.

Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. / MUe.

