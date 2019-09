Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Wohnungseinbruch in Neuwerk

Mönchengladbach (ots)

Nach einem Tageswohnungseinbruch in Neuwerk sucht die Polizei Zeugen. Besonders interessant sind verdächtige Fahrzeuge, die gegen 11.30 an der Autobahnauffahrt Neuwerk aufgefallen sind.

Um in das Einfamilienhaus auf dem Gatherskamp zu gelangen, hebelten die Einbrecher heute zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr Fenster auf. Innen durchwühlten sie alle Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mitsamt Schmuck und weiteren Wertgegenständen in zunächst unbekannte Richtung.

Die Polizei suchte Zeugen, denen verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge in diesem Bereich aufgefallen sind. Weiterhin wird gezielt um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen gebeten, die gegen 11.30 an der Autobahnauffahrt Neuwerk, Fahrtrichtung Düsseldorf aufgefallen sind. Hinweise bitte an die 02161-2902. (cw)

