Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Bei einem Auffahrunfall in der Langgartenstraße wurde am Mittwochmorgen, um 11 Uhr, ein 70-jähriger Mercedes Fahrer leicht verletzt. Der 70-Jährige war auf der Langgartenstraße unterwegs, hinter ihm fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Mazda. An der Einmündung zur Friesenheimer Straße wollten Beide links abbiegen. Wegen Querverkehr hielt der 70-Jährige seinen Wagen an. Der hinter ihm fahrende 56-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Durch das Auffahren verspürte der 70-Jährige Nackenschmerzen. An beiden Autos entstand Sachschaden.

