Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Zeugen für Einbruch gesucht.

Lippe (ots)

Am Samstagmorgen entdeckte eine Zeugin einen Einbruch in eine Zahnarztpraxis in der Nordstraße und rief die Polizei. Unbekannte Täter hatten sich in der Nacht von Freitag auf Samstag Zutritt zu dem Gebäudekomplex verschafft und die Praxis, ein Dentallabor und ein Büro aufgebrochen. Sie beschädigten mehrere Türen und durchsuchten die Räumlichkeiten. Über Beute ist bislang nichts bekannt. Hinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

