Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Grete-Schött-Ring/ Junger Fahrer unter Alkohol am Steuer

Coesfeld (ots)

Ein 20-jähriger Autofahrer aus Senden war am Himmelfahrtstag (21.05.) gegen zwei Uhr mit seinem BMW auf der B235 in Senden unterwegs. Als er den Streifenwagen hinter sich bemerkte, bog er zügig nach links in den Grete-Schött-Ring ab. Die Polizisten folgten und hielten den jungen Fahrer an. Da er unter Alkoholeinfluss stand, musste der Sendener in der Polizeiwache Lüdinghausen eine Atemalkoholprobe abgeben. Nun erwartet ihn ein Bußgeldverfahren mit Fahrverbot. Da sich der Betroffene eigenen Angaben nach bereits in der Verlängerung seiner Probezeit befindet, dürfte die Führerscheinstelle aller Voraussicht nach mindestens eine weitere kostenpflichtige Nachschulung anordnen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell