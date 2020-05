Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Vinnum, K8, Verkehrsunfall mit Personenschaden, Alleinunfall

Coesfeld (ots)

Am 21.05.2020, gegen 14:15 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Kradfahrer aus Lünen die K8, aus Vinnum kommend, in Fahrtrichtung Olfen. Im Bereich einer Rechtskurve, verlor der Kradfahrer die Kontrolle über sein Krad, stürzte und kam auf der Fahrbahn zu liegen. Ein vorsichtshalber eingesetzter Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle, wurde jedoch nicht benötigt. Der Kradfahrer wurde durch einen ebenfalls eingesetzten Rettungswagen nach Erstversorgung einem Krankenhaus zugeführt. Die K8 war während der Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt.

