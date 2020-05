Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dreischkamp/Werkzeug aus Halle gestohlen

Coesfeld (ots)

Nachdem Unbekannte die Scheibe eines Rolltors eingeschlagen haben, gelangten sie in eine Lagerhalle im Gewerbegebiet Dreischkamp. Die Täter stahlen in der Nacht auf Dienstag Bargeld, jeweils mehrere Kettensägen, Rotationslaser und Motorflex sowie ein Kombigerät. Die Polizei in Coesfeld bittet mögliche Zeugen, sich unter 02541-140 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell