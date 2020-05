Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Baumgarten/Bargeld gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind am Montag (18.5.20) in eine Wohnung an der Straße Baumgarten eingebrochen. Zwischen 9.50 Uhr und 16.30 Uhr öffneten die Täter gewaltsam das Schloss der Wohnungstür. Sie stahlen Bargeld, eine Uhr und eine Geldbörse. Mögliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell