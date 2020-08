Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Beim Rangieren beschädigt.

Lippe (ots)

Am Dienstagmittag beschädigte ein Unbekannter vermutlich beim Rangieren einen in der Röntgenstraße geparkten Wagen. Zwischen 11:30 und 12:30 Uhr hatte die Fahrerin ihren Ford Fiesta auf dem Parkplatz eines Ärztehauses abgestellt. Anschließend musste sie hinten links am Wagen eine Beschädigung feststellen. Der Sachschaden liegt bei rund 1600 Euro. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet. Wer Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht geben kann, informiert bitte das Verkehrskommissariat Detmold unter der Telefonnummer 05231 6090.

