Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verlorene Kartoffeln behindern Verkehr in Lübbecke

Lübbecke (ots)

Verlorene Kartoffeln haben den Verkehr auf der viel befahrenen Kreuzung B 239/B 65 in Lübbecke am Mittwochvormittag behindert. Die Anhängerklappe eines in Richtung Espelkamp fahrenden Traktorgespanns war plötzlich aufgesprungen, wodurch sich die Ladung im Kreuzungsbereich und auf dem Fahrstreifen der B 239 in nördlicher Richtung auf einer Länge von 60 bis 70 Metern verteilte.

Die gegen 9.50 Uhr per Notruf verständigten Polizisten leiteten den Verkehr an der Gefahrenstelle vorbei. Zuvor hatten jedoch schon einige Autos diverse Kartoffeln überrollt, sodass sich auf der Straße ein Schmierfilm bildete.

Der Traktorfahrer, ein 34-jähriger Mann aus Löhne, war im Auftrag eines Lohnunternehmens mit seinem aus zwei Anhängern bestehenden Gespann aus Dünne (Kreis Herford) kommend auf dem Weg nach Diepholz. Zur Säuberung der Fahrbahn rückten neben Kollegen des 34-Jährigen mit einem weiteren Traktor samt Frontlader auch Straßen NRW mit einem Spülfahrzeug an. Ab 11.30 Uhr konnte der Verkehr schließlich wieder störungsfrei laufen. Auf den Gespann-Fahrer kommt nun eine Anzeige wegen des Verdachts auf mangelhafter Ladungssicherheit zu.

