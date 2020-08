Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Versuchter Einbruch in Arztpraxis.

Lippe (ots)

Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen versuchten bislang unbekannte Täter in eine dermatologische Arztpraxis in der Röntgenstraße einzubrechen. Obwohl die Täter das Glaselement der Nebeneingangstür beschädigten und dabei einen Schaden in Höhe von rund 400 Euro anrichteten, schafften sie es nicht in das Gebäude zu gelangen. Zeugen richten ihre Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

