Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Bavenhausen. Junger Kradfahrer schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am gestrigen Montagmorgen gegen 09.00 Uhr verunfallte ein 16-jähriger Kradfahrer aus dem Kalletal auf der B 238 im Bereich der Straße "Elend" in Bavenhausen schwer. Der 16-Jährige war dort mit seinem Zweirad aus Hohenhausen kommend in Fahrtrichtung Lemgo unterwegs, als er in einer Rechtskurve stürzte. Er rutschte frontal in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Mercedes eines 61-jährigen Herforders. Der Kradfahrer wurde dabei schwer verletzt und direkt am Unfallort durch Rettungssanitäter medizinisch betreut und versorgt. An den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 7.300 Euro. Die B 238 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme etwa 90 Minuten gesperrt.

