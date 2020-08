Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Holzhausen. Wassersportgeräte gestohlen.

Lippe (ots)

Zwischen Montagabend und Dienstagmittag gelangten Einbrecher auf bislang unbekannte Weise in ein Firmengebäude in der Benzstraße in Holzhausen und entwendeten zwei Wassersportgeräte im Wert von rund 8.000 Euro. Hinweise zum Einbruchsdiebstahl nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

