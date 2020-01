Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Verkehrsunfallflucht

Spelle (ots)

Am Samstag, zwischen 11:30 und 12:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Ringstraße in Spelle zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Pkw. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter Tel. 05977/929210 in Verbindung zu setzen.

