Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Festnahme

Sögel (ots)

Am Samstag gegen 23:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Hümmling in Sögel auf der Spahner Straße einen weißen Opel Astra. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer aufgrund eines internationalen Haftbefehls wegen Wohnungseinbruchdiebstähle gesucht wird. Der ungarische Staatsbürger wurde festgenommen und zum Polizeikommissariat in Papenburg gebracht. Das zuständige Amtsgericht in Meppen wird über den weiteren Verbleib entscheiden.

