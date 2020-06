Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Zeigte die Ampel rot oder grün?

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Autofahrer aus Lippstadt die Stirper Straße in Richtung Overhagener Straße, um dann nach rechts in die Pappelallee abzubiegen. Ein 19-jähriger Lippstädter befuhr zu dieser Zeit mit seinem Fahrrad auf dem Geh-/Radweg die Stirper Straße in die gleiche Richtung und wollte seine Fahrt weiter geradeaus fortsetzen. Beim Abbiegen kollidierte der Autofahren mit dem Radfahrer. Durch den folgenden Sturz verletzte er sich leicht. Über den Umstand, ob die für den Radfahrer geltende Ampelanlage Rot- oder Grünlicht zeigte, gibt es widersprüchliche Angaben. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf 1.300 Euro geschätzt. (reh)

