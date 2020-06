Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Störmede - Polizei sucht Fahrerin eines weißen Kleinwagens mit rotem Dach

Geseke (ots)

Ein 25-jähriger Geseke befuhr am Donnerstag (25.Juni), gegen 12.15 Uhr, mit seinem Van von Opel die Lange Straße aus Geseke kommend in Richtung Lippstadt. An der Einmündung "Zum Schützenplatz" stand zu diesem Zeitpunkt ein weißer Kleinwagen mit rotem Dach (ggf. ein Fiat 500 oder ähnliches Modell) mit einer Frau mit schulterlangen Haaren am Steuer an der dortigen Stopp-Straße. In Höhe der Straßeneinmündung "Zum Schützenplatz" hörte der 25-Jähre plötzlich ein Unfallgeräusch. Da der Mann vor Ort nicht sofort halten konnte, kehrte er nach kurzer Zeit zum Unfallort zurück. Der weiße Kleinwagen war jedoch nicht mehr vor Ort. Der Wagen des Geseker weißt an der Beifahrerscheite einen Schaden von schätzungsweise 1.000 Euro auf. Ob der weiße Kleinwagen gegebenenfalls zu früh losgefahren und den Opel-Fahrer touchiert hatte, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Polizei bittet die Fahrerin und weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

