Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Falsche Dokumente vorgelegt und geflüchtet

Weil am Rhein (ots)

Mit falschen Dokumenten hat sich ein Mann gegenüber einer Streife der Bundespolizei ausgewiesen. In der Folge leistete er erheblichen Widerstand, verletzte dabei zwei Beamtinnen und konnte flüchten.

Am Samstagvormittag kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen angeblich 23-Jährigen Mann an der Dreiländerbrücke in Weil am Rhein. Dabei wies sich der Mann mit einem griechischen Reisepass und einer griechischen Identitätskarte aus. Im Rahmen der Dokumentenprüfung ergab sich ein Fälschungsverdacht bei beiden Dokumenten. Zur Durchführung weiterer Abklärung wurde der Mann gebeten auf der Sitzbank des Streifenwagens Platz zu nehmen, was er zunächst auch tat. Augenscheinlich wurde ihm dann der Ernst seiner Lage bewusst. Er stand unvermittelt auf, stieß die an der Schiebetür stehende Beamtin zu Seite und flüchtete. Nach kurzer Verfolgung konnte der Mann eingeholt und durch die Beamtin zu Boden gebracht werden. In der Folge leistete er erheblichen Widerstand gegen die Festnahme, wobei die Beamtin an der Hand und eine Weitere am Ellenbogen verletzt wurden. Durch den Widerstand gelang es ihm sich loszureißen und zu fliehen. Eine eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. In seinem zurückgelassenen Geldbeutel konnte ein griechischer Führerschein festgestellt werden, bei dem ebenfalls ein Fälschungsverdacht besteht. Die drei Falsifikate wurden sichergestellt. Die verletzten Beamtinnen mussten ihren Dienst abbrechen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Katharina Keßler

Telefon: 07628 8059-104

E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell