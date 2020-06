Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Schlagring sichergestellt

Neuenburg (ots)

Bundespolizei kann verbotenen Schlagring bei Grenzkontrollen in Neuenburg sicherstellen.

Am Freitagnachmittag kontrollierten Kräfte der Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen am Grenzübergang Neuenburg-Autobahn einen 44-Jährigen. Der algerische Staatsangehörige wollte nach Deutschland einreisen. Im Rahmen der Kontrolle wurde sein Fahrzeug durchsucht. Dabei fanden die Bundespolizisten einen Schlagring. Ein Schlagring ist in Deutschland eine verbotene Waffe deren Besitz und Führen untersagt ist. Gegen den 44-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. Der Schlagring wurde sichergestellt. Da der algerische Staatsangehörige keine triftigen Gründe für die Einreise nach Deutschland nachweisen konnte, wurde er nach Frankreich zurückgewiesen.

