Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zeugen gesucht wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses

Müllheim / Haltingen (ots)

Die Bundespolizei sucht Zeugen für einen Vorfall im Zug zwischen Müllheim und Haltingen.

Am Samstag, den 23.05.2020, meldete sich eine Frau bei der Bundespolizei, nachdem sie mit dem Regionalzug von Müllheim (Baden) -Abfahrtszeit: 09:36 Uhr- nach Basel gefahren war. Wenige Minuten nach der Abfahrt setzte sich ein Mann in die Nähe der 31-Jährigen und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Hiervon fühlte sich die Geschädigte belästigt und suchte sich daraufhin einen anderen Sitzplatz. In Haltingen -Ankunft 10:04 Uhr- ist der Mann dann aus dem Zug gestiegen.

Der Tatverdächtige trug dunkle Kleidung und ein schwarzes Basecap. Sein Gesicht war mit einem schwarzen Halstuch bis zur Nase bedeckt.

Die Bundespolizei fragt, wer den Vorfall beobachtet hat oder auch sonstige Zeugenhinweise zur Identifizierung des Täters geben kann. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, unter der Telefonnummer 07628 8059-0, entgegen.

