Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Alkoholisierter Fahranfänger mit frisiertem Roller gestoppt

Wörth am Rhein (ots)

Eine Verkehrskontrolle wurde einem Fahranfänger in der Nacht von Samstag auf Sonntag zum Verhängnis. Die Beamten der Polizeiinspektion Wörth am Rhein kontrollierten einen 16-jährigen Mann mit dessen Roller gegen 23:40 Uhr auf der Landstraße zwischen Hagenbach und Wörth am Rhein. Hierbei stellten sie fest, dass dieser nicht gedrosselt war und in Folge technischer Veränderung statt den erlaubten 25km/h nun eine Höchstgeschwindigkeit von 45km/h erreicht. Im Laufe der Verkehrskontrolle konnte bei dem Zweirad-Lenker zudem festgestellt werden, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Den 16-jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, da dieser nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für den Roller besitzt. Zudem muss der Fahranfänger mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen, da für diesen ein absolutes Alkoholverbot beim Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr gilt.

