Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 03.06.2020, zwischen 10.00 Uhr und 13.15 Uhr, stand ein Pkw der Marke BMW auf dem Parkplatz am Rathaus an der Großen Straße. Während dieser Zeit beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Holdorf unter Telefon 05494-1536.

Lohne- PKW-Windschutzscheibe während der Fahrt auf der A1 beschädigt

Am Freitag, 29. Mai 2020, gegen 19.30 Uhr, befuhren ein 39-jähriger PKW-Fahrer und seine 34-jährige Beifahrerin aus Wildeshausen die Autobahn A1 aus Richtung Bremen kommend in Fahrtrichtung Osnabrück. In Höhe der Anschlussstelle Lohne/Dinklage überholten sie auf der mittleren Fahrspur zunächst einen gelben LKW und nahmen unmittelbar nach dem Durchfahren der Autobahnbrücke Dinklager Straße einen Knall wahr. Anschließend konnten die Fahrzeuginsassen eine Beschädigung im Bereich der Frontscheibe feststellen. Durch einen Splitterflug wurde die Beifahrerin im Gesicht leicht verletzt. Die genauen Umstände zur Schadensentstehung sind derzeit unbekannt. Eine Fremdeinwirkung kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Umstände auf der Brücke oder im Nahbereich wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) oder mit der Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

