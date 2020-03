Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Goslar (ots)

Am 14.03.2020, um 15:15 Uhr, befuhr ein 29-jähriger aus Clausthal-Zellerfeld die B242 von Sonnenberg kommend in Clausthal-Zellerfeld. Ca. 300 vor dem Abzweig nach Altenau geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Unfallverursacher verletzte sich dabei schwer und wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Goslar verbracht. Am Fahrzeug entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 9000EUR. Als Unfallursache gab der Clausthaler an, dass er mit Ziehen der Handbremse die Roststellen auf seiner Bremsscheibe entfernen wollte. Im Auftrage T.W.

