Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg von Sonntag, 15.03.2020, bis 08.00 Uhr

Goslar (ots)

Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom 15.03.2020, bis 08.00 Uhr

Diebstahl eines Fahrrades und anschließenden Streitigkeiten 38690 Goslar, OT Vienenburg, Weberstraße Samstag, 14.03.2020, 12.30 Uhr Ein 35-jähriger Vienenburger hatte aus einem Keller ein Mountainbike, Wert 500,-Euro, entwendet. Nun kam es vor der Wohnung des Vienenburgers zu Streitigkeiten bezüglich des entwendeten Fahrrades mit dem Eigentümer und weiteren Personen. Während dieser Streitigkeiten ging der 35-Jährige auf das Opfer zu und versuchte dieses zu schlagen. Nur durch das Einschreiten anwesender Bekannter konnte die Körperverletzung verhindert werden. Es wurden Ermittlungsverfahren gegen den 35-Jährigen, u.a. wegen Diebstahl, eingeleitet.

Sachbeschädigung an Pkw Bad Harzburg, Geißmarstraße Tatzeit: Dienstag, 10.März, 10.00 Uhr - Samstag, 14.03.2020, 18.00 Uhr Bislang unbekannte Täter beschädigten einen Pkw Ford, welcher in der Geißmarstraße zum Parken im o.a. Tatzeitraum abgestellt war. Durch den Täter wurde Sekundenkleber in die Türschlösser eingebracht, so dass diese nicht mehr funktionsfähig waren. Sachschaden: 200,-Euro. Strafanzeige wegen Sachbeschädigung wurde gefertigt.

Bedrohung/ Erpressung Bad Harzburg, An der Messinghütte Samstag, 14.03.2020, 20.45 Uhr Zu einer Bedrohung kam es zur o.a. Tatzeit durch einen 39-Jährigen Bekannten des Opfers an der Wohnungstür des 38-jährigen Bewohnerin. Dieser forderte die Aushändigung von 200,-Euro. Sollte das Opfer den geforderten Betrag nicht aushändigen, würde der Täter das Opfer umbringen. Das Opfer informierte sofort die Polizei. Vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Ein Ermittlungsverfahren wegen Erpressung wurde eingeleitet.

Wechselseitige Körperverletzung Bad Harzburg, Sonnenweg Samstag, 14.03.2020, 23.00 Uhr Zunächst kam es in einer Wohnung im Sonnenweg zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. In der Wohnung gingen dann die Kontrahenten mit den Fäusten aufeinander los. Anschließend verlagerten sich die Streitigkeiten auf die Straße vor dem Haus. Hier wurde dann ein Beteiligter mit einem Besenstiel geschlagen und leicht an der Hand verletzt. Gegen drei Personen wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Weiterhin kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Bad Harzburg zu mehreren Ruhestörungen (Privatwohnungen/ Gaststätten). Vor Ort wurde durch die eingesetzten Beamten jeweils ein Gespräch mit den Verursachern geführt und eine weitere Belästigung bzw. Störung der Nachtruhe der Nachbarn wurde somit verhindert.

i.A. Wiggert, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell