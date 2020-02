Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: VW kommt von glatter Straße ab: 28-jährige Fahrerin leicht verletzt

Kassel (ots)

Habichtswald (Landkreis Kassel):

Eine 28-Jährige verlor bei ihrer Fahrt auf der glatten B 251 in der Nacht zum heutigen Donnerstag die Kontrolle über ihren VW, kam von der Straße ab und krachte gegen zwei Verkehrsschilder und Leitpfosten. Die VW-Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Das Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro entstand, kam auf einem Feld zum Stehen.

Wie die aufnehmenden Beamten der Polizeistation Wolfhagen berichten, hatte sich der Unfall gegen 00:30 Uhr ereignet. Die 28-Jährige aus dem Landkreis Kassel war mit ihrem VW auf der Bundesstraße in Richtung Habichtswald-Dörnberg unterwegs, als sie im Bereich des Steinbruches hinter einer Kurve von der winterglatten Straße abkam. Den Schaden an den Verkehrsschildern und den Leitpfosten beziffern die Polizisten auf etwa 2.000 Euro. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Nach ersten Ermittlungen waren an der Hinterachse des VW keine Winterreifen angebracht. Die weiteren Ermittlungen werden bei den Beamten der Polizeistation Wolfhagen geführt.

