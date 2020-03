POL-GS: Pressemeldung des Polizeikommissariat Oberharz vom 15.03.2020

Polizeiinspektion Goslar

Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Freitagabend, den 13.03.2020, gegen 18:30 Uhr, ereignete sich in im Stadtgebiet von Clausthal-Zellerfeld vermutlich eine Trunkenheitsfahrt. Dabei kam der Fahrzeugführer nach Zeugenaussagen in der Bauhofstraße auf den Gehweg ab und gefährdete dadurch die dort gehenden Fußgänger. Die Fußgänger meldeten die auffällige Fahrweise, woraufhin der Fahrzeugführer durch die Polizei aufgesucht wurde. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 0,75 Promille. Anschließend erfolgte die Entnahme von zwei Blutproben.

