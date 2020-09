Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Dieseldiebstahl an 5 Fahrzeugen

Schweighofen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 20:00 Uhr und 06:30 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter auf das an die Hauptstraße in Schweighofen angrenzende Gewerbegrundstück des Geschädigten, indem sie den Maschendrahtzaun des Grundstücks öffneten. Anschließend wurde aus insgesamt 5 darauf abgestellten Baufahrzeugen und Schleppern ca. 400 Liter Diesel abgelassen und entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von Euro 450,00EUR. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Bergzabern telefonisch oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

PK Pilger



Telefon: 06343-9334-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell