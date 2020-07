Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit Koksnase auf Fahrradtour

Aachen Tüddern (ots)

Mit einer Bierflasche in der Hand überquerte ein 31-jähriger Radfahrer am 24.07.2020 gegen 17:50 Uhr die Grenze am ehemaligen Grenzübergang in Tüddern. Auf den ersten Blick stellten die kontrollierenden Beamten der Bundespolizei weiße Rückstände an der Nase des Reisenden fest. Zudem hatte der aus den Niederlanden stammende Mann auffällig blau verfärbte Lippen. Bei einer Durchsuchung wurde bei der Person eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt. Nach der Beanzeigung durch die Bundespolizei durfte der Mann seine Reise fortsetzen.

