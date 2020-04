Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Angezeigter versuchter Tageswohnungseinbruch in Wilhelmshaven - es blieb bei Hebelversuchen - Polizei bittet zur Aufklärung um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

Bei der Polizei wurde ein versuchter Tageswohnungseinbruch angezeigt, der sich am Dienstag, 31.03.2020, in der Salzastraße ereignet haben soll. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses Hebelmarken feststellen, ein Eindringen in die Wohnung hat nicht stattgefunden. Zur Aufklärung der Sachlage hofft die Polizei auf Hinweise. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

