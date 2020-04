Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Katze sendet SOS

Wilhelmshaven (ots)

Donnerstag wurde gegen 20:00 Uhr gemeldet, dass aus einer Wohnung in der Innenstadt per Licht ein SOS-Signal gesendet werde. Die eingesetzte Funkstreife konnte tatsächlich ein fortwährendes ... --- ... feststellen und die betreffende Wohnung ausfindig machen. Die Wohnungsnehmerin öffnete überrascht aber wohlbehalten die Tür. Bei der Kontrolle des betroffenen Raumes wurde auf der Fensterbank eine Campingleuchte festgestellt, die das Lichtsignal absetzte. Eingeschaltet worden war die Lampe durch eine Katze der Bewohnerin. Der Katze ging es gut, so dass der Grund für den "Notruf" nicht ergründet werden konnte.

