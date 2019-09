Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche in Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots)

Am Mittwoch 19.09.2019, zwischen 09.45 - 12.30 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter versucht, die Türe eines Haues an der Hagelkreuzstraße aufzuhebeln. Entsprechende Hebelspuren wurden bei der Tatortaufnahme festgestellt. Es blieb beim versuchten Wohnungseinbruch. Auf der Straße Bröseweg in Eicken ist es am selben Tag, zwischen 07.20 - 12.30 Uhr, zu einem vollendeten Wohungseinbruch gekommen. Zunächst hatten der oder die Täter versucht, die Terassentüre aufzuhebeln. Schließlich wurde die Scheibe eingeschlagen, so Zutritt zur Wohnung. Es wurde Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise erbeten an: 02161-29-0. (wr)

