Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Gaststätte

Ibbenbüren (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (08.10.2020) gegen 04.00 Uhr sind unbekannte Täter in einer Gaststätte an der Kreuzung Gravenhorster Straße/Breslauer Straße eingedrungen. Dazu hebelten sie der Spurenlage zufolge ein Erdgeschoss-Fenster auf der südöstlichen Seite des Gebäudes (Breslauer Straße) auf. Die Rollladen am Fenster waren, als die Polizei den Tatort inspizierte, hochgeschoben. Der Fensterrahmen wies Hebelspuren auf, das Fenster stand offen. Im Inneren des Gastraums fanden die Beamten Hebelspuren an zwei offenstehenden Spielautomaten. Außerhalb des Gebäudes stellten sie herumliegende Euromünzen sowie Teile einer Geldkassette sicher. Zum Diebesgut oder zu den Tätern konnten weder Zeugen noch Geschädigte Angaben machen. Die Polizei bittet um Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

