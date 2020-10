Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, GPS-Antennen gestohlen

Saerbeck (ots)

An der Riesenbecker Straße sind in der Nacht zu Mittwoch (07.10.2020) zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr auf einem Firmen-Parkplatz die Antennen von vier Landmaschinen abmontiert und gestohlen worden. Bei weiteren zwei Maschinen entwendeten unbekannte Täter obendrein zwei für die Antennen benötigte GPS-Bildschirme aus den Innenräumen. Aufbruchsspuren konnte die Polizei vor Ort nicht feststellen - weder an den Maschinen, noch an den Toren des Zauns, der das Gelände umgibt. Wie die Täter auf das Gelände und zum Teil in die Fahrzeuge gelangten, ist bisher unklar. Den Sachsachen schätzt die Polizei auf einen fünfstelligen Eurobetrag. Hinweise von Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, nimmt die Polizei unter Telefon 02572/9306-4415 entgegen.

