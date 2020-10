POL-ST: Wettringen, 83-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Polizei Steinfurt

Wettringen (ots)

Am Mittwochnachmittag (07.10.2020) gegen 15.50 Uhr ereignete sich auf der Straße Bilk auf Höhe der Hausnummer 3 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 82-jähriger Radfahrer aus Wettringen schwer verletzt wurde. Den Unfallschilderungen der Beteiligten zufolge, wollte eine 20-jährige Autofahrerin aus Wettringen mit ihrem Seat aus einer Einmündung, die ebenfalls den Namen Bilk trägt, auf die Landstraße Bilk fahren. Der Radfahrer war den Schilderungen zufolge auf der großen Straße Bilk in Richtung Haddorf unterwegs. Dann wollte er aber offenbar in eine zweite Einmündung, die ebenfalls Bilk heißt und von der Landstraße abgeht, einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Beide Verkehrsteilnehmer waren mit geringen Geschwindigkeiten unterwegs. Dennoch verletzte sich der 82-Jährige bei dem Unfall schwer und wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden des Unfalls beläuft sich schätzungsweise auf rund 200 Euro.

