Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fallersleben: Unfallflucht schnell geklärt - Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Wolfsburg (ots)

Kreisstraße 114 bei Fallersleben 25.03.20, 08.15 Uhr

Dank eines schnellen Anrufs eines Zeugens konnten Beamte der Polizei Fallersleben am Mittwochmorgen eine Unfallflucht auf der Kreisstraße 114 bei Fallersleben schnell aufklären. Ein 27 Jahre alter Fiat-Fahrer aus Gifhorn kam um 08.15 Uhr bei der Fahrt von Gifhorn nach Wolfsburg in Höhe der Einmündung Forstweg von der Fahrbahn ab und erfasste ein Verkehrsschild. Danach entfernte sich der 27-Jährige zu Fuß von der Unfallstelle, konnte aber noch in unmittelbarer Nähe von einer Polizeistreife angetroffen werden.

Zunächst gab der Gifhorner an, von einem Verkehrsunfall nichts mitbekommen zu haben. Doch schnell stellte sich heraus, dass der 27-Jährige den Fiat Punto, der direkt auf dem umgefahrenen Verkehrsschild stand, zuvor gesteuert hatte. Ein Alkoholtest ergab 1,19 Promille und ein Drogenschnelltest zeugte von Rauschgiftkonsum von Amphetaminen und Marihuana. Außerdem stellten die Beamten fest, dass der 27-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Des Weiteren bemerkten die Polizisten, dass lediglich am Heck des Fahrzeugs sich ein Kennzeichen befand, was nicht zu dem Fiat gehörte und zudem verfälscht wurde. Daher wurden gegen den 27-Jährigen gleich mehrere Ermittlungsverfahren wegen Alkohol- und Drogenkonsum im Straßenverkehr, Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Urkundenfälschung und wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Von dem Gifhorner wurden zwei Blutproben entnommen und das weitere Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Der Fiat musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell